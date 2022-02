Razzia wegen illegalen Glücksspiels: Tische beschlagnahmt

Lemgo (dpa/lnw)

Bei einer Razzia wegen illegalen Glücksspiels hat die Polizei in einem Café in Lemgo zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem vier Pokertische, neun Geldautomaten und 17.000 Euro Bargeld, wie die Staatsanwaltschaft Detmold und die Kreispolizei Lippe am Freitag mitteilten. Außerdem fanden die Ermittler 18 Kisten Parfüm-Plagiate, Drogen sowie mutmaßlich gestohlene E-Bikes und Scangeräte.

Von dpa