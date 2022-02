RB-Trainer Tedesco freut sich auf Kollegen Baumgart

Leipzig (dpa)

RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco freut sich, dass sein Kollege Steffen Baumgart vom 1. FC Köln im Duell am Freitag nach überstandener Corona-Isolation wieder an der Seitenlinien stehen kann. «In erster Linie freut es mich, dass er gesund ist, dass er keinen schweren Verlauf hatte», sagte der 36-Jährige am Mittwoch vor der Partie des sächsischen Fußball-Bundesligisten gegen die Rheinländer am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). «Ich glaube, das hat das Video auch noch mal gezeigt», sagte Tedesco.

Von dpa