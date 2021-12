Reallöhne in NRW bleiben trotz hoher Inflation unverändert

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die effektiven Brutto-Monatsverdienste der in Vollzeit beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen sind trotz hoher Inflationsrate stabil. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) in Düsseldorf vom Mittwoch blieben die Löhne und Gehälter im dritten Quartal 2021 real (preisbereinigt) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert.

Von dpa