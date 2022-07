Rechte Chats: Ermittlungen gegen SEK-Beamte

Wegen mutmaßlich rechter Chats gibt es nach dpa-Informationen Straf- und Disziplinarverfahren gegen mehrere Beamte der Spezialeinheiten der Polizei in Münster.

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium.

Über die näheren Umstände und Hintergründe will Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Freitagvormittag (11.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz informieren, wie die Behörde am Morgen mitteilte.

Vor zwei Jahren waren bei der Polizei in Mülheim/Ruhr mehrere Chatgruppen aufgeflogen, in denen unter anderem Hitler-Bilder oder hetzerische Inhalte geteilt worden waren. Damals waren aber keine SEK-Polizisten beteiligt.