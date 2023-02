Regen und mildere Temperaturen am Wochenende in NRW

Essen (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen soll am Wochenende mild, aber regnerisch werden. Am Freitag ist es stark bewölkt bis bedeckt, im Tagesverlauf kann es immer wieder leicht regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad, in Hochlagen bei 7 bis 11 Grad. In der Nacht auf Samstag kann es zeitweise regnen, der Himmel ist stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad ab.

Von dpa