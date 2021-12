Regen und Schnee in Nordrhein-Westfalen

Am Donnerstag gebe es im Bergland Dauerfrost und Schneeschauer, in tieferen Gebieten soll es regnen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. Am Freitag solle es im Bergland weiter schneien. In der Nacht auf Samstag gehe dann jedoch auch in höheren Lagen der Schnee in Regen über, so der Meteorologe. Der DWD warnt örtlich vor Glätte wegen gefrierendem Regen.