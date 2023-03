Regen und Schneeregen zum Wochenstart in NRW

Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet regnerisch, vereinzelt schneit es auch. Am Montag soll es bewölkt werden und gebietsweise regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden und Nordosten sowie im Bergland kann es vor allem am Vormittag zu Schneeregen und leichtem Schneefall kommen. Die Temperaturen liegen bei maximal 4 bis 7 Grad, im höheren Bergland bei -1 bis 3 Grad.

In der Nacht auf Dienstag soll es bewölkt und regnerisch werden, im Bergland soll es schneien. Der DWD warnt vor Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf 3 Grad am Niederrhein, 1 Grad in Ostwestfalen und auf -4 Grad im Bergland. Auch am Dienstag soll zu Regen oder Schneeregen kommen, im Bergland auch zu länger andauerndem Schneefall. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 6 Grad, in höheren Berglagen bei 1 Grad.