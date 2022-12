Regen und Wind im Sauerland: Weniger Skibetrieb als geplant

Winterberg (dpa/lnw)

Regen und Wind im Sauerland haben am zweiten Weihnachtstag vielen Ausflüglern den Spaß im Schnee vermasselt. Trotzdem kamen Besucher, um auf den Hängen Ski zu fahren und zu rodeln. 35 Lifte hielten den Betrieb am Montag aufrecht. Mit dem aufwendigen Präparieren der Pisten werde alles getan, um über die Ferien das bestmögliche Wintersportangebot bereitzustellen, erklärte eine Sprecherin der Wintersport-Arena in Winterberg.

Von dpa