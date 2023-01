Die Frau hat Glück. Nicht nur wegen des Parkplatzes, den maximal drei Steinwürfe vom Geschäft trennen, das Willy Schüffler im Hof an der Heisinger Straße in Essen betreibt. Bei Dauerregen ist jeder gesparte Spaziermeter eine gute Nachricht. Glück hat sie auch, weil Schüffler seinen Laden gerade geöffnet hat und auch in dieser merkwürdigen Zeit des Stillstandes zwischen den Jahren Aufträge abarbeiten will. Die Frau befindet sich nach den Feiertagen auf der Rückreise nach Bielefeld, und selbst unter der Maske wird das Lächeln sichtbar, mit dem sie das Geschäft betritt.

