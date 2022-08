Regierungserklärung im Landtag, SPD will Energiegutscheine

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will am kommenden Mittwoch in der ersten Landtagssitzung nach der Sommerpause eine Regierungserklärung zu Vorhaben der schwarz-grünen Koalition abgeben. Sie ist der erste Punkt auf der Tagesordnung des Parlaments, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Übersicht hervorgeht.

Von dpa