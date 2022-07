Regionalbahn kollidiert mit Kühen: Keine Personen verletzt

Lüdinghausen (dpa/lnw)

Eine Regionalbahn (RB51) ist in der Nähe von Lüdinghausen im Münsterland am späten Donnerstagabend mit fünf Kühen zusammengestoßen. Die zehn Menschen im Zug wurden nicht verletzt. Vier Tiere starben sofort nach der Kollision, eine Kuh wurde kurze Zeit später von ihren Leiden erlöst, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Von dpa