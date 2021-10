Reh steckt unter geparktem Auto fest: Feuerwehr hilft

Mülheim (dpa/lnw)

Ein Reh, das unter einem geparkten Auto feststeckte, ist von der Feuerwehr in Mülheim an der Ruhr befreit worden. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend alarmiert worden, weil das Tier sich nicht selbst aus seiner Notlage befreien konnte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Auto sei vorsichtig mit einem Hebekissen angehoben und gleichzeitig mit Holzblöcken stabilisiert worden, um ein Abrutschen zu verhindern. Nach etwa einer halben Stunde konnte das Tier augenscheinlich unverletzt in die Freiheit davonlaufen.

Von dpa