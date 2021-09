Reifen von Polizeiwagen zerstochen: Verdächtiger gefasst

In Bochum sind alle vier Reifen eines Streifenwagens zerstochen worden. Ein Verdächtiger wurde kurz nach dem Vorfall am Samstagabend festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Polizisten waren in der Bochumer Innenstadt im Einsatz, als Zeugen den Angaben zufolge einen Mann beobachteten, wie er mit einem Messer auf die Reifen des geparkten Streifenwagens einstach. Der Verdächtige sei geflüchtet, dank der Informationen der Zeugen sei er festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest habe bei dem 47-Jährigen einen Wert von zwei Promille ergeben. Der Mann habe zudem ein Messer bei sich getragen.