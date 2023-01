Reinigungsmittel ausgelaufen - Feuerwehr evakuiert

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Bedburg-Hau im Kreis Kleve sind am Samstag vor ausgetretenem Reinigungsmittel auf Chlorbasis in Sicherheit gebracht worden. Zu Schaden kam niemand. Die Substanz war aus einem umgestürzten 20-Liter-Kanister im Keller des Hauses ausgelaufen. Der Hausmeister hatte nach Angaben der Feuerwehr einen stechenden Geruch bemerkt und sofort die Helfer alarmiert.

Von dpa