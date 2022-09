Reintke will Chefin der Grünen im EU-Parlament werden

Brüssel/Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Die gebürtige Gelsenkirchenerin Terry Reintke will Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament werden. «Nach intensiven Überlegungen und zahlreichen Gesprächen habe ich mich entschlossen, im Oktober als Co-Präsidentin zu kandidieren», heißt es in einem Schreiben vom Montag an die Fraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Von dpa