Rekordfund: Zoll stellt halbe Tonne Shisha-Tabak sicher

Bonn (dpa/lnw)

Einsatzkräfte des Zolls und der Polizei haben fast eine halbe Tonne unversteuerten Tabak in einer Shisha-Bar bei einer Razzia im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg gefunden. Bei dem Fund am Freitagabend handelte es sich um «die größte Menge unversteuerten Wasserpfeifentabaks, die wir bei solchen Kontrollen je hatten», wie ein Pressesprecher des Kölner Hauptzollamts am Samstag mitteilte. Demnach wurde der in Beuteln und Dosen gelagerte Tabak in einer Garage im Hinterhof des Etablissements gefunden.

Von dpa