Rekordspieler Wunderlich kehrt zu Viktoria Köln zurück

«Ich kenne den Sportpark Höhenberg und die Viktoria so gut wie mein eigenes Wohnzimmer». sagte Wunderlich: «Der Verein hat in den vergangenen anderthalb Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Ich bin stolz, nun wieder ein Teil dessen sein zu dürfen. Mit dem Wechsel zurück auf die Schäl Sick bereite ich mich aber auch bereits auf die Zeit nach der aktiven Karriere vor.»

Wunderlich ist in Köln geboren und spielte schon in der Jugend sowie von 2011 bis 2021 für die Viktoria. Anschließend wechselte er in die Pfalz. Beim Viktoria-Aufstieg in die 3. Liga 2019 schoss er das entscheidende Tor. Für den FCK war er in der laufenden Saison in 15 Spielen zum Einsatz gekommen und hatte vier Tore erzielt.