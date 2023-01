Rekordtemperaturen in NRW zu Silvester

Frühling zu Silvester - die ungewöhnlich milden Temperaturen bringen auch die Bienen durcheinander. In Nordrhein-Westfalen wurden vielerorts am Samstag Temperaturrekorde geknackt.

Nordrhein-Westfalen hat zu Silvester frühlingshafte Rekordtemperaturen erreicht. In manchen Orten wurde am Samstag der wärmste Silvestertag seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Am Flughafen Köln/Bonn lag die Temperatur nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 18,1 Grad, in Düsseldorf bei 17 Grad und in Essen bei 16,6 Grad. Münster kam auf fast 16 Grad, Werl auf 17,5 Grad, und sogar auf dem Kahlen Asten war die Temperatur mit 11,1 Grad zweistellig. «Das ist schon ziemlich extrem«, sagte ein DWD-Wetterexperte.

Die bisherigen Höchstwerte in NRW wurden im vergangenen Jahr 2021 aufgestellt. Sie betrugen laut DWD zum Beispiel in Köln 15,5 Grad, in Essen 13,7 Grad und in Münster 14,4 Grad.

Die Wärme versetzte allerdings Imker in Schrecken. «Alle Bienen sind draußen», sagte der DWD-Experte. «Das völlige Chaos» sei ausgebrochen, hätten Imker berichtet. So etwas hätten auch jahrzehntelange Hobby-Imker zu Silvester noch nie erlebt.

Mit der ungewöhnlich milden Luft brachten Tiefausläufer aber auch kräftigen Wind und stürmische Böen sowie zeitweise Regen oder Nieselregen mit. In der Silvesternacht soll der Wind etwas nachlassen, und es soll zunächst überwiegend trocken bleiben. In der zweiten Nachthälfte kann es gebietsweise neuen Regen geben. Bis zum Neujahrsmorgen seien auch weiterhin verbreitet Windböen zu erwarten.

Am Neujahrstag wird es dann wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise regnerisch bei sehr milden Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad, in Hochlagen um 10 Grad.