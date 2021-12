Remis zwischen HSV und Schalke: Top-Clubs in Spitzengruppe

Hamburg (dpa)

Der Hamburger SV und der FC Schalke 04 bleiben in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Die Aufstiegskandidaten trennten sich am Samstagabend im Hamburger Volksparkstadion mit 1:1 (1:0), versäumten durch das Remis jedoch, deutlicher an die direkten Aufstiegsplätze heranzurücken. Der HSV verteidigte den dritten Tabellenplatz, Schalke folgt auf Platz vier. Beide können jedoch am Sonntag jeweils einen Rang abrutschen.

Von dpa