Reparateur stirbt bei Unfall in Kreuztaler Stahlfirma

Kreuztal (dpa/lnw)

Bei der Reparatur einer Maschine in einer Kreuztaler Stahlfirma ist im Siegerland ein 43-Jähriger ums Leben gekommen. Die Maschine, die Blechbänder zu sogenannten Coils wickelt, habe sich aus ungeklärter Ursache plötzlich in Bewegung gesetzt, während sich der 43-Jährige mit dem Oberkörper in die Maschine gebeugt habe, berichtete die Polizei in Siegen am Dienstag. Der Arbeiter sei dabei eingeklemmt und schwer verletzt worden.

