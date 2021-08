Restaurant-Mitarbeiter klemmt sich Hand in Teigmaschine ein

Beim Säubern einer Teigmaschine hat sich ein Mitarbeiter einer Gaststätte in Mönchengladbach die Hand eingeklemmt. Mit Hilfe von Holzkeilen, einer Brechstange, eines Bolzenschneiders sowie viel Muskelkraft konnten Einsatzkräfte ihn aus seiner misslichen Lage befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hatte sich die Hand des Mannes am Samstagabend in einem Restaurant im Mönchengladbacher Stadtteil Hardterbroich-Pesch zwischen dem Motorgehäuse und dem Teigbehältnis der Küchenmaschine festgeklemmt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.