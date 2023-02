Rettungsteam des THW in der Türkei angekommen

Köln (dpa/lnw)

Ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW) spezialisiert auf die Ortung und Rettung verschütteter Menschen ist am Mittwoch in der Türkei eingetroffen. Das sagte eine THW-Sprecherin in Bonn. Das Einsatzgebiet werde nach Stand von Mittwoch die Provinz Hatay sein. Die Gruppe war mit 16 Tonnen Technik und Ausrüstungen mit einem Charterflugzeug vom Flughafen Köln/Bonn aus gestartet.

Von dpa