Rettungswagen rammt an Kreuzung mehrere Auto: Verletzte

Ein Rettungswagen war am Sonntagabend mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot über die Kreuzung gefahren, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Dabei kollidierte er nach den Angaben mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und wurde in die Gegenfahrbahn gedrückt. Dort stieß er mit zwei weiteren wartenden Autos zusammen. Bei den Verletzten handelte es sich ersten Erkenntnissen zufolge um die jeweiligen Fahrer - ein Patient befand sich vermutlich nicht in dem Krankentransportwagen, so der Sprecher.