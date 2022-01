Reul kritisiert indirekt Polizisten nach «Verarschen»-Spruch

Düsseldorf/Münster (dpa)

Innenminister Herbert Reul (CDU) hat auf das Wortgefecht eines Polizeibeamten mit dem Teilnehmer einer unangemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Münster reagiert und den Beamten indirekt kritisiert. In einem Video war zu sehen, wie der Polizist zu Teilnehmern der Demo sagte: «Sie wollen nicht spazieren gehen. Sie wollen uns verarschen.» Und weiter: «Sie wollen uns hier eindeutig an der Nase herumführen.» Das Video wurde etliche Mal angeklickt und geteilt.

Von dpa