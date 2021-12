Reul stellt Frühwarnsystem gegen Amokläufe vor

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will der Innenministerkonferenz über erste Erfahrungen mit dem in Nordrhein-Westfalen erprobten Frühwarnsystem gegen Amokläufe berichten. Bis August seien in NRW 35 Prüffälle bearbeitet worden. Dabei habe sich gezeigt, dass andere Behörden die Gefahr durch Maßnahmen verringern können, die der Polizei nicht zur Verfügung stehen, hieß es aus dem NRW-Innenministerium. Die Konferenz findet bis Freitag in Stuttgart statt.

Von dpa