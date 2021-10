Reul stellt Hinweistelefon gegen Kindesmissbrauch vor

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein neues Hinweistelefon soll es für Menschen leichter machen, sich mit einem Verdacht auf Kindesmissbrauch und Kinderpornografie bei der Polizei zu melden. Unter der Nummer 0800/0431431 könnten nun alle Bürger in NRW niedrigschwellig Hinweise an die Behörden geben, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag. Die Nummer könne beispielsweise gewählt werden, wenn man sich Sorgen um ein Kind aus der Nachbarschaft, der Schule oder dem Kindergarten mache, aber nicht gleich den Notruf informieren wolle. «Das ist die Nummer für das «Da stimmt was nicht-Gefühl», für das schlechte Bauchgefühl», erklärte Reul.

Von dpa