Reul zu Essen: Polizei hat womöglich Albtraum verhindert

Das sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Am Morgen hatte die Polizei einen Großeinsatz am Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck und an der Realschule am Schloss Borbeck begonnen. Zuvor war das Wohnhaus des tatverdächtigen 16 Jahre alten deutschen Gymnasiasten vom SEK durchsucht worden. Dabei habe man unter anderem explosive Stoffe und Material zum Bau einer Bombe sichergestellt, aber keinen zündfähigen Sprengsatz. Das Material sei «funktionsfähig, aber nicht einsatzfähig» gewesen.