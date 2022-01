Rhein-Pegelstand in Köln sinkt

Köln (dpa)

Der Pegelstand des Rheins bei Köln ist in der Nacht zum Freitag gesunken. Nach Angaben der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) betrug der Wasserstand am Kölner Pegel am Freitagmorgen um 7.45 Uhr noch 6,82 Meter. Am Donnerstagnachmittag hatte der Pegelstand mit 6,86 Metern seinen zwischenzeitlichen Höchststand erreicht. In den kommenden Tagen werde der Wasserstand voraussichtlich weiter fallen, hieß es.

Von dpa