Rheinkirmes findet in diesem Jahr wieder statt

Nach zwei Jahren Pause findet die traditionelle Rheinkirmes in Düsseldorf, eines der größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen, in diesem Sommer wieder statt. Das hat der Veranstalter am Freitag bestätigt. «Wir haben ernsthaft diskutiert, alles abgewogen und entschieden: Schützen- und Heimatfest mit der Größten Kirmes am Rhein finden statt», sagte Lothar Inden, Chef der St. Sebastianus-Schützen.

