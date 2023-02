Rheinmetall kooperiert mit Lockheed und Northrop

Dabei gehe es um die Produktion von Rumpfmittelteilen, teilte Rheinmetall am Freitag mit. Die Zusammenarbeit beinhaltet demnach eine Montagelinie in Deutschland. Dazu sei eine Absichtserklärung geschlossen worden. Finanzielle Einzelheiten und Stückzahlen wurden nicht genannt. Die F-35 verfügt über Tarnkappentechnik und gilt als der modernste Kampfjet. Deutschland will 35 der Maschinen kaufen, weil die Tornado-Flotte in die Jahre gekommen ist.