Riccardo Simonetti würde gerne in Horrorfilm mitspielen

Köln (dpa)

Entertainer Riccardo Simonetti würde gerne einmal in einem Horrorfilm mitspielen. «Das ist einer meiner größten Träume. Ich wäre das perfekte Opfer», sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Als Vergleich zog er US-Realitystar und Model Paris Hilton (41) heran, die einst eine Rolle im Gruselstreifen «House of Wax» (2005) hatte ergattern können. Das sei so die «Richtung», an die er denke, erklärte Simonetti.

Von dpa