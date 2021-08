Rikscha wird von Auto erfasst: 27-jähriger Fahrer verletzt

Ein 27-jähriger Rikschafahrer ist in Münster von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Rikscha sei auf die Seite gekippt und der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei am späten Samstagabend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein 26 Jahre alter Autofahrer habe zuvor an einer Kreuzung mit hohem Tempo versucht, rechts abzubiegen. Dabei habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei auf die Mittelinsel aufgefahren und mit den dortigen Verkehrszeichen und einem Ampelmast kollidiert. Anschließend prallte er nach Polizeiangaben mit der Fahrradrikscha zusammen.

Der 26-Jährige blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 45.000 Euro.