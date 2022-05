RKI senkt Corona-Warnstufe - Lage entspannt sich auch im Münsterland

Foto:

Es ist eine erfreuliche Nachricht, dass das Robert-Koch-Institut die Risikobewertung für die Gefahren der Corona-Pandemie heruntergestuft hat. Doch die auch saisonal bedingt entspanntere Lage sollte nicht dazu verleiten, die Hände in den Schoß zu legen. Die Politik darf nicht zum dritten Mal in Folge den Fehler begehen, den Herbst zu unterschätzen – und böse überrascht zu werden.



Das Konzept für den Herbst, das Gesundheitsminister Lauterbach noch im Mai vorstellen will, muss durchschlagend sein. Explodierende Fallzahlen und ein Lockdown müssen unbedingt vermieden werden. Die Baustellen bleiben groß. Es ist nicht zu erkennen, wie die Regierung einen Schub bei den Erstimpfungen noch bewerkstelligen will. Auch der Impfstoff-Einkauf, bei dem sich Lauterbach verkalkuliert und Unsummen in den Sand gesetzt hat, muss dringend angepasst werden. Von der Digitalisierung der Gesundheitsämter gar nicht zu reden. . .



Verwirrung hat Lauterbach schon genug gestiftet: Von der Warnung vor einer „Killervariante“ bis zum Hin und Her bei der Isolationspflicht und beim Genesenen-Status. Für den Herbst muss er jetzt liefern. Natürlich hoffen alle darauf, dass die befürchtete Welle ausbleibt. Aber man sollte nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen – und damit wieder voll ins Risiko gehen.

(Von Stefan Biestmann)