Robin Wood protestiert mit Kletteraktion bei RWE in Essen

Essen (dpa/lnw)

Mit einer friedlichen Kletteraktion am Hauptsitz des Energiekonzerns RWE in Essen haben Aktivisten der Umwelt-Organisation Robin Wood gegen die Enteignung und Umsiedlung der Menschen im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau in NRW protestiert. Eine Gruppe der Umweltaktivisten hängte am Donnerstagmorgen ein großes Banner mit der Aufschrift «RWE enteignen - im Sinne des Gemeinwohls» an der Fassade der Konzern-Zentrale auf.

