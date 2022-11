Roboter in Restaurants: Einsatz wird zunehmen

Köln/Berlin (dpa)

Der noch seltene Einsatz von Robotern in Restaurants könnte sich angesichts der Personalengpässe in der Gastronomie nach Experten-Einschätzung künftig ausweiten. Die Anzahl der Maschinen werde zunehmen, die Serviceroboter würden nicht mehr verschwinden, sagte Valentin Weislämle von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur. Der Personalmangel in der Branche ist dem Leiter des Studiengangs BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie zufolge ein Beschleuniger für diese Entwicklung.

Von dpa