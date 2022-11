Rockstar Sting verschiebt wegen Erkrankung Konzerte

Berlin (dpa)

Wegen einer Erkrankung verschiebt der britische Musiker Sting (71) kurzfristig vier seiner Konzerte in Deutschland. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Samstagabend mit. Betroffen sei der Auftritt in Hamburg an diesem Sonntag sowie die Konzerte in Leipzig (Montag), Köln (Mittwoch) und Oberhausen (Donnerstag).

Von dpa