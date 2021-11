Rollstuhlfahrer fängt Feuer: Lebensgefährlich verletzt

Essen (dpa/lnw)

Ein Rollstuhlfahrer hat in der Nacht zum Dienstag an einer Parkplatzzufahrt in Essen Feuer gefangen. Der 62-Jährige kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Aufmerksame Zeugen aus umliegenden Häusern hatten die brennende Kleidung des Mannes gelöscht, bevor Rettungskräfte eintrafen. Schon am Abend zuvor soll der Mann Polizeiangaben zufolge Anwohnern aufgefallen sein, als er sich an einem Feuer aufwärmte.

Von dpa