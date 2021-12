Rose warnt vor Fürth: «Haben einen neuen Kick bekommen»

Dortmund (dpa)

Trainer Marco Rose vom Tabellenzweiten Borussia Dortmund hat vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga mit der SpVgg Greuther Fürth am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) vor dem abgeschlagenen Schlusslicht gewarnt. «Fürth wurde in dieser Saison oft unter Wert geschlagen», sagte Rose. «Sie haben einen sehr guten Trainer, eine gute Idee, sie lassen sich nicht unterkriegen, das merkt man jeden Spieltag. Und durch den ersten Sieg haben sie einen neuen Kick bekommen.» Der Aufsteiger gewann am Sonntag nach zuvor einem Punkt aus 14 Spielen mit 1:0 gegen den aus dem Europacup ausgeschiedenen 1. FC Union Berlin.

Von dpa