Rosenmontag: 18-Jährige wird von RE erfasst und stirbt

Eine 18 Jahre alte Frau ist am Abend des Rosenmontags in Köln von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Ermittler gingen zunächst von einem Unfall aus, so die Polizei. Der Vorfall ereignete sich in der Innenstadt an einer Bahnüberführung nahe dem Aachener Weiher. Ob die Frau auf die Gleise gegangen oder vom Sog des Zuges angezogen wurde, blieb zunächst unklar. Auch ob sie vorher Karneval gefeiert hatte, ist noch offen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.