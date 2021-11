Rostlöcher: Polizei zieht Transporter aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Herne einen völlig durchgerosteten Transporter mit weiteren technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen.

Ein von der Polizei am Mittwoch veröffentlichtes Foto zeigt derartige Rostlöcher am Radkasten des Fahrzeugs, dass zwei Hände hindurch passten. Zudem sei das Fahrzeug bei einer Kontrolle am Dienstag durch eine kaputte Handbremse sowie Brandgefahr im Motorraum aufgefallen, teilte die Polizei dazu mit. Auch das Lenkradschloss drohte während der Fahrt einzurasten. Das Kennzeichen des Autos sei sichergestellt worden. Weil der Wagen trotz seines desolaten Zustandes erst kürzlich eine Tüv-Plakette bekommen hatte, prüfe die Polizei eine mögliche Falschbeurkundung.