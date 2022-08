Rostock gegen Bielefeld wieder mit Mittelfeldmann Thill

Rostock (dpa/lmw)

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen Arminia Bielefeld in Bestbesetzung bestreiten. Denn Mittelfeldspieler Sebastien Thill hat den Bänder- und Kapselriss im linken Sprunggelenk, der ihn in der Liga beim Hamburger SV (1:0) und im DFB-Pokalspiel beim VfB Lübeck (0:1) zum Zuschauen zwang, auskuriert. «Er ist physisch bereit. Es wäre möglich, dass er von Beginn an startet», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag in Rostock.

Von dpa