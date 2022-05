Rote Ampel missachtet? Vier Verletzte bei Vekehrsunfall

Die Frau erlitt bei dem Unfall am Freitagabend schwere Kopfverletzungen. Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In ihrem Auto saßen außerdem zwei Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren, die mit leichten Verletzungen davon kamen. Der andere Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und kam auch in ein Krankenhaus.