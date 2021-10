RTL schickt seine Dschungel-Promis diesmal nach Südafrika

Köln (dpa)

Das RTL-Dschungelcamp startet im Januar diesmal in Südafrika. «Nach aktueller Planung soll die 15. Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden», teilte der Sender am Freitag mit. Traditionell wurde die RTL-Dschungelshow in Australien gedreht, dieses Reiseziel kommt wegen der Corona-Pandemie für den TV-Tross weiter nicht infrage.

Von dpa