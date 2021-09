Rübenernte hat begonnen: Goldener Oktober erwünscht

Köln/Münster (dpa/lnw)

Startschuss für die Ernte der Zuckerrüben: Als erste in Nordrhein-Westfalen habe die Zuckerfabrik Lage im Kreis Lippe die Verarbeitung begonnen, teilte die Landwirtschaftskammer am Donnerstag mit. Im Rheinland soll es etwas später losgehen. Die Zuckerfabrik in Jülich erwarte am 27. September die ersten Lieferungen, in der Woche darauf starteten Appeldorn und Euskirchen, so die Kammer. Die Verarbeitung der Rüben muss exakt geplant werden: Weil die Anlieferzeiten genau getaktet sind, wird die Ernte auch Kampagne genannt.

Von dpa