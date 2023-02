Rückruf zweier bei Aldi verkaufter Fertigsalate

Jagsthausen (dpa)

Das Unternehmen Gartenfrisch Jung ruft zwei Fertigsalate zurück, in denen gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten sein könnten. Bei Tests an den Produkten «Snack Time Salatcup Käse & Schinken 300g» und «Snack Time Salat-Menü Quinoa-Salat mit Ziegenfrischkäse 350g» seien in einer Probe Schinkenstreifen Listerien-Keime gefunden worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Jagsthausen in Baden-Württemberg am Mittwochabend mit. Die Bakterien können demnach grippeähnliche Symptome auslösen. Betroffen sei die Ware mit dem Verbrauchsdatum bis einschließlich 08.02.2023.

Von dpa