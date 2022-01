Rückzahlung von Hilfen: Kleine Firmen bekommen mehr Zeit

Düsseldorf (dpa/lnw)

Weil die Corona-Pandemie der Wirtschaft noch immer stark zusetzt, bekommen kleinere Firmen mehr Zeit für Rückzahlungen von zu viel gezahlten Corona-Hilfen an den Staat. Die Landesregierung wolle am Dienstag beschließen, die Frist von Ende Oktober 2022 auf Ende Juni 2023 zu verlängern, sagte ein Sprecher des NRW-Wirtschaftsministeriums am Samstag in Düsseldorf. Zuvor hatte die «WAZ» darüber berichtet.

Von dpa