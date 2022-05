Rüsselspringer-Nachwuchs im Tierpark: Hoffentlich ein Junge

Kleve (dpa/lnw)

Sie sehen aus wie Mäuse mit überlangen Nasen, haben mit diesen Nagern aber rein gar nichts zu tun: Bei den Kurzohr-Rüsselspringern, die im vergangenen Herbst im Tiergarten Kleve eingezogen sind, hat es erstmals Nachwuchs gegeben. Das am 25. April geborene Jungtier lebe in der Zuchtanlage noch hinter den Kulissen mit seiner Mutter zusammen, teilte der Tiergarten am Dienstag mit.

