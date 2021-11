Ruhiges Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

Ein Hochdruckgebiet sorgt in Nordrhein-Westfalen für ruhiges Herbstwetter. Am Donnerstag werde es meist heiter bis wolkig, im Süden oftmals auch sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Im Norden des Landes rechnen die Meteorologen und Meteorologinnen dagegen vor allem mit starker Bewölkung. Bei Höchstwerten von 8 bis 10 Grad bleibt es trocken. In der Nacht zum Freitag kühlt es sich auf 5 Grad im Norden und 0 Grad im Süden ab. Außer im Norden wird Frost in Bodennähe erwartet.

Von dpa