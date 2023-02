Ruhrgebiet: Fördertopf für Urban Art und Neuen Zirkus

Originelle Kunstformen im Ruhrgebiet verankern und das kulturelle Profil der Region national wie international sichtbarer machen: Mit dem Förderprogramm «Neue Künste Ruhr» sollen Projekte aus den Bereichen Digitale Künste, Urban Art, Neuer Zirkus und Elektronische Musik mit weiteren 1,5 Millionen Euro gefördert werden, wie das nordrhein-westfälische Kulturministerium ankündigte. «Gerade und direkt, international und bodenständig, vielfältig, ohne Schnörkel: So sind die 'Neuen Künste' - und so ist das Revier», sagte Kulturministerin Ina Brandes (CDU) am Freitag.

Als «Metropole der Künste» sollen immer mehr junge Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturschaffende durch attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen an die Region gebunden werden. Das Programm ist Teil der Ruhr-Konferenz der Landesregierung. Konkret gefördert werden: Digitale Künste, die auf interaktive Weise neue ästhetische Erlebnisse und Produktionsweisen ermöglichen sollen. Urban Arts wie HipHop, Street Art oder Urbanem Tanz - etwa Breakdance. Außerdem Neuer Zirkus, der Artistik-Elemente mit modernem Tanz, Musik, Theater, Sprache und bildender Kunst verknüpfe. In den Blick genommen wird zudem die Szene der elektronischen Musikkultur.

Bei der Ruhr-Konferenz handelt es sich um einen 2018 gestarteten XL-Prozess, der die Metropole unter breiter Beteiligung von Partnern aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu einer wirtschaftlich starken Zukunftsregion formen will. In fünf zentralen Handlungsfeldern wie Mobilität, Vielfalt oder auch Bildung und Forschung sind dazu mehr als 70 Projekte in der Umsetzung und weitere Vorhaben in Planung.