Rummenigge über Fall Eberl: «Ventil geplatzt»

München (dpa/lnw)

Karl-Heinz Rummenigge hat in der Debatte um den Abschied von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach auf die hohe Belastung im Management eines Profivereins verwiesen. «Wer im Fußball in so einer prominenten Rolle wie Max Eberl arbeitet, dann ist der Druck dramatisch», sagte der langjährige Münchner Vorstandschef am Montag im TV-Sender Sky.

Von dpa